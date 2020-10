© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: stampa, governo valuta ipotesi di negoziato commerciale con Taiwan - Nel governo indiano si sta facendo strada l’idea di avviare trattative per un accordo commerciale con Taiwan, con cui è già stato sottoscritto un accordo di investimenti nel 2018. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”. Taipei cerca da anni di far partire un negoziato con Nuova Delhi, ma l’esecutivo guidato da Narendra Modi è sempre stato restio ad acconsentire per non deteriorare i rapporti con la Cina. I rapporti tra i due grandi vicini, però, si sono deteriorati per altri motivi negli ultimi mesi, segnati dalla disputa territoriale nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac), la zona di confine contesa. L’India non riconosce formalmente Taiwan, pur avendo rapporti attraverso sedi di rappresentanza informali e un interscambio commerciale di 7,2 miliardi di dollari nel 2019, aumentato del 18 per cento rispetto all’anno procedente. Sotto la presidenza della leader taiwanese Tsai Ing-wen le “avance” si sono intensificate. Per l’India, dove sono già presenti aziende taiwanesi come Foxconn, Wistron e Pegatron, un’intesa con Taiwan è di interesse soprattutto per la possibilità di attrarre nuovi investimenti nelle tecnologie e nell’elettronica. (segue) (Res)