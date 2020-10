© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: manifestanti minacciano “sorprese” se le loro richieste non verranno accolte - I manifestanti antigovernativi della thailandia si preparano ad organizzare ulteriori proteste a Bangkok, nonostante lo stato di emergenza proclamato dalle autorità nella capitale, ed hanno avanzato un ultimatum al governo: scarcerare gli attivisti arrestati nei giorni scorsi, e revocare lo stato di emergenza. La mancata soddisfazione di tali richieste entro 24 ore comporterebbe “sorprese”, ha minacciato The People, collettivo organizzatore delle manifestazioni nella capitale. Secondo la stampa thailandese, i manifestanti si preparano ad occupare la stazione metropolitana del ministero della Sanità pubblica, la strada di fronte al Penitenziario di Remand, dove sono detenuti alcuni leader della protesta, e l’intersezione di Kaset. Nel frattempo, dall’ente nonprofit statunitense Comitato per la protezione dei giornalisti è giunta la richiesta al governo thailandese di revocare tutte le restrizioni alla copertura delle manifestazioni da parte delle stampa nazionale e internazionale. Le manifestazioni in corso in Thailandia puntano a ottenere le dimissioni del primo ministro, Prayuth Chan-ocha; una riforma della costituzione guidata da rappresentanti eletti dei cittadini; e una riforma della monarchia che ne ridimensioni i poteri. (segue) (Res)