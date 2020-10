Diplomazia: Alothmani presenta prima conferenza su talento e creatività Mawhiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario generale per le comunicazioni aziendali e lo sviluppo presso la Fondazione saudita King Abdulaziz per il talento e la creatività (Mawhiba), Nazeeh Alothmani, ha preso parte oggi al Festival della diplomazia (Roma, 19-30 Ottobre 2020), nell'ambito della Diplomacy Challenge, che vede coinvolti alcuni studenti delle superiori di tutta Italia interpretare il ruolo dei paesi membri del G20. Ospite d’onore dell’edizione 2020 del Festival è infatti l’Arabia Saudita, che quest’anno detiene la presidenza del gruppo dei venti. "Sono molto contento di partecipare a questo festival, che è una delle attività che si tengono nell'ambito del G20 per permettere ai leader e agli esponenti della società civile di incontrarsi e discutere insieme delle sfide che ci attendono per uno sviluppo sostenibile del mondo", ha dichiarato Alothmani. "In questo quadro rientra anche Mawhiba, che lavora per il talento e la creatività e per dare una possibilità allo sviluppo umano. Noi crediamo in questi valori e vogliamo investire sul capitalo umano identificando studenti e scuole che possano partecipare a questa iniziativa". Mawhiba è la fondazione no-profit saudita finalizzata alla formazione di brillanti studenti tramite diversi programmi e servizi volti a promuovere la passione per le materie scientifiche e la conoscenza. Mawhiba - ha precisato Nazeeh Alothmani - "finora è riuscita a scoprire e prendersi cura di oltre 161 mila studenti di talento in Arabia Saudita e ha ampliato il suo lavoro per includere altri paesi". Il prossimo 8 e 9 novembre a Riad, sotto l'egida della presidenza saudita del G20, Mawhiba organizzerà la prima conferenza internazionale su talento e creatività. La conferenza, che si terrà ogni due anni, mira a diventare una piattaforma globale per la comunicazione virtuale, riunendo esperti, leader e responsabili politici per sostenere e responsabilizzare giovani di talento, creativi e innovativi provenienti da diverse parti del mondo. Il Festival della diplomazia di Roma vedrà la partecipazione di altri speaker dall'Arabia Saudita, quali Fahad Almubarak, sherpa saudita del G20, e il rappresentante oermanente del Regno presso le Nazioni Unite, Abdallah Y. Al-Mouallimi. (Res)