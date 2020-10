I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: smantellato supermercato di droghe sintetiche per la festa di Halloween, 2 arresti - Blitz antidroga ad Olevano Romano. Personale dei falchi della sesta sezione contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della questura di Roma, durante uno specifico servizio antidroga ad Olevano Romano, ha arrestato due persone e sequestrato circa 2 chili di stupefacente di varia natura, smantellando un autentico supermercato di droghe sintetiche. Secondo quanto ricostruito, durante le indagini, è emerso che una donna, insieme al compagno, tutti e due residenti a Olevano Romano, riforniva di stupefacente sintetico diversi "rave party" organizzati clandestinamente nella Capitale, e si preparava a smerciare la droga nelle future feste private, in vista delle festività di Halloween. Gli agenti di polizia hanno scoperto poi che la donna era stata già arrestata nel 2016, sempre per il reato di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo quanto si apprende, la polizia di Stato grazie a un servizio specifico di osservazione nel comune di Olevano Romano, hanno potuto individuare l'appartamento presumibilmente utilizzato per la conservazione dello stupefacente, dal quale provenivano distintamente una voce femminile ed una maschile. I poliziotti, dopo essere entrati nell'appartamento, hanno trovato la donna, una 40enne pluripregiudicata, insieme al suo compagno, classe '84, incensurato. Nonostante l'atteggiamento reticente da parte dei due, gli agenti di polizia sono riusciti a scoprire, occultati all'interno del freezer, un chilo circa di "speed/amfetamina" pronta per la cottura. Infatti sul piano cottura accanto al frigo, è stata trovata la relativa padella ancora contenente residui di stupefacente. Dal controllo dell'appartamento sono state trovate ulteriori tipologie di stupefacente, sia classico che sintetico. In particolare, nascosti all'interno di una credenza, sono stati trovati un etto circa di polvere di Mdma (ecstasy) oltre ad una busta in plastica con dentro 1.021 pasticche dello stesso stupefacente, usualmente utilizzato per feste clandestine e con gravi effetti sull'apparato neurologico; 300 grammi di ketamina pura al 99 per cento e con effetti altamente allucinogeni; un etto e mezzo circa di hashish e marijuana. (segue) (Rer)