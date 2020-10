I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: Regione Lazio, al via sperimentazione prenotazione drive-in per tamponi - Parte oggi la sperimentazione del sistema di prenotazione online dei tamponi drive-in. Lo comunica, in una nota, l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. Dalle ore 14 sarà possibile prenotare, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 21 ottobre, il tampone in uno dei seguenti drive in della Regione Lazio: Asl Roma 1: Santa Maria della Pietà, Via Eugenio Mattei 72; Asl Roma 2, Centro Carni, via Palmiro Togliatti 1200 o Irccs Santa Lucia, Via Ardeatina 354; Asl Roma 3, ex presidio Forlanini, piazza Carlo Forlanini. "Per la prenotazione è necessaria la tessera sanitaria e la ricetta medica dematerializzata", continua la nota precisando che si può prenotare il tampone su: "prenota-drive.regione.lazio.it". "In caso di esaurimento dei posti disponibili nei drive-in nella data prescelta è sempre possibile rivolgersi alle altre postazioni della rete regionale in libero accesso. La sperimentazione avrà la durata di una settimana. L'elenco completo dei drive in della Regione Lazio sul sito di salute Lazio". (segue) (Rer)