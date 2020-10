I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: sette governi della regione chiedono all'Osa di dare priorità a crisi nel paese - I ministri degli Esteri di sette paesi americani hanno invitato l’Organizzazione degli stati americani (Osa) a dare priorità al dossier venezuelano e a lavorare con la comunità internazionale per risolvere la crisi nel paese. I ministri hanno tenuto ieri un incontro virtuale in vista della 50ma sessione dell’Assemblea generale dell’Osa, che si apre oggi. A panel “La crisi multidimensionale del Venezuela, oltre le elezioni parlamentari”, convocato da Brasile e Colombia, hanno assistito i governi di Stati Uniti, Canada, Haiti, Ecuador, Guatemala, oltre ai rappresentanti del leader di opposizione venezuelano Juan Guaidò e il segretario generale dell’Osa, Luis Almagro. “L’unica uscita dalla crisi è il ritorno della democrazia e il recupero dello stato di diritto. L’Osa deve dare priorità al Venezuela e lanciare un appello alla comunità internazionale a unirsi per fare in modo che il popolo venezuelano torni libero”, ha detto la ministra degli Esteri della Colombia, Claudia Blum. La ministra ha inoltre parlato della necessità che la giustizia internazionale indaghi sulle violazioni dei diritti umani e gli attacchi sistematici contro la popolazione denunciati in una recente informativa di una missione indipendente delle Nazioni Unite. (segue) (Res)