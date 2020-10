I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: approvata legge di bilancio, aumentano i fondi destinati agli investimenti - Il Congresso della Colombia ha approvato ieri una legge di bilancio da 314 mila miliardi di pesos (circa 81,7 miliardi di dollari) per il 2021, un amento del 13,5 per cento rispetto al budget dello scorso anno. La legge, riferisce il quotidiano “El Espectador” è stata approvata senza modifiche sostanziali al progetto iniziale presentato dal governo lo scorso luglio. I fondi destinati agli investimenti sono passati da 53, 1 mila miliardi di pesos (circa 13,8 miliardi di dollari), in aumento del 23 per cento rispetto allo scorso anno, a 58,6 mila miliardi di pesos (circa 15,2 miliardi di dollari). "Questo governo è impegnato a recuperare il percorso di crescita avviato prima dell'arrivo della pandemia e i posti di lavoro”, aveva dichiarato il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, presentando la legge in parlamento. (segue) (Res)