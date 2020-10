I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: opposizioni, consulta popolare ultima risorsa pacifica per soluzione crisi - La consultazione popolare promossa dal presidente dell'Assemblea generale (An) del Venezuela, il leader oppositore Juan Guaidò, è "l'ultima risorsa" che la Costituzione offre per risolvere in modo "pacifico e democratico la crisi in atto nel paese. Lo ha detto Blanca Rosa Marmol Leon, ex magistrato e membro del comitato promotore dell'iniziativa. "A seconda di come sarà il risultato, si trarranno le conseguenze, ha detto Marmol Leon presentando in parlamento la "squadra" organizzatrice. "Se il regime non dovesse permettere di realizzare la consulta, verrà fuori la sua finzione democratica", ha sottolineato l'ex magistrato avvertendo comunque che i venezuelani non possono recuperare la democrazia da soli ma hanno bisogno di "tutto l'appoggio" della comunità internazionale. Per l'ex ministro Enrique Colmenares Finol, altro membro dl comitato promotore, la consulta non "è una ricetta magica" e non segna la fine della lotta politica contro Maduro, soprattutto quella per opporsi alle elezioni parlamentari di dicembre. "Il regime si impegna nell'organizzare un processo elettorale fraudolento", ha sottolineato parlando di un appuntamento "illegittimo". (segue) (Res)