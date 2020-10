I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro annuncia la conclusione dei negoziati per tre accordi di partnership con gli Usa - I rappresentanti di Brasile e Stati Uniti hanno concluso pochi giorni fa i negoziati su tre accordi bilaterali richiesti da imprenditori di entrambi i paesi con l'obiettivo di facilitare il "commercio, le buone pratiche normative e la lotta alla corruzione". Lo ha annunciato il presidente Jair Bolsonaro, senza tuttavia fornire dettagli sui contenuti né specificare quando gli accordi saranno presentati e firmati ufficialmente. "Questo triplo pacchetto sarà in grado di ridurre le burocrazie e portare ancora più crescita al nostro commercio bilaterale, con effetti benefici anche per il flusso degli investimenti", si è limitato a dire il capo dello stato intervenendo in videoconferenza all'inaugurazione dell'Us-Brazil Connect Summit, evento organizzato dalla Camera di commercio Brasile-Stati Uniti. (Res)