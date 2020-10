Difesa: ministro Aurescu incontra Pompeo, Usa aumenteranno presenza militare in Romania (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la sicurezza energetica e le reti 5G sono tra i temi di comune interesse nelle relazioni bilaterali. Aurescu annuncia di aver discusso con Mike Pompeo dei "modi concreti" per rafforzare la sicurezza energetica regionale, e in questo contesto è stato discusso il gasdotto Brua (Bulgaria-Romania-Ungheria-Austria), un progetto finanziato dalla Commissione Europea che si rivolge principalmente al trasporto delle riserve di gas che saranno estratte dal Mar Nero. "Per quanto riguarda la rete 5G, abbiamo sottolineato gli sforzi della Romania per una legislazione adeguata che consenta un monitoraggio rigoroso dei fornitori", afferma Aurescu, dato che le preoccupazioni statunitensi in questo campo si riferiscono alle apparecchiature cinesi utilizzate nel campo. La Romania e gli Stati Uniti hanno firmato l'anno scorso un memorandum al riguardo. (Rob)