Romania-Usa: ministro Esteri chiede a Pompeo sostegno per autostrada Costanza-Danzica

- La Romania ha chiesto sostegno agli Stati Uniti per l'autostrada che collega il porto di Costanza a quello di Danzica, in Polonia, attraverso una rete di autostrade e ferrovie. L'annuncio è stato fatto su Twitter dal capo della diplomazia a Bucarest, Bogdan Aurescu, dopo aver avuto un incontro a Washington con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. L'argomento ha suscitato grande interesse in Romania di recente, dopo essere stato menzionato dall'ambasciatore statunitense a Bucarest, Adrian Zuckerman. Aurescu ha esortato gli Usa a continuare a sostenere questi progetti, che sono in discussione all'interno dell'Iniziativa dei Tre Mari, una forma di cooperazione regionale tra 12 paesi dell'Europa orientale. Inoltre, il capo della diplomazia rumena e il suo omologo Usa hanno parlato di "passi concreti" per quanto riguarda la cooperazione nel campo dell'energia nucleare civile. Gli Stati Uniti saranno coinvolti nella costruzione dei reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda e nel ricondizionamento dell'unità 1. È un progetto da 8 miliardi di dollari coordinato da una delle più grandi società di costruzioni degli Stati Uniti. Al progetto parteciperanno anche aziende romene, ma anche di Francia e Canada. L'accordo intergovernativo che mette in moto questo progetto è stato firmato il 9 ottobre, a Washington, dal ministro dell'Economia romeno, Virgil Popescu, e dal suo omologo Usa. (Rob)