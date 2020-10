Dpcm in vigore da domani, le novità per la scuola, i chiarimenti di Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver centrato tutti insieme l’obiettivo della ripresa della didattica in presenza e in sicurezza ci è richiesto un ulteriore sforzo, “al fine di venire incontro alle esigenze complessive del sistema Paese per il contenimento dell’emergenza Covid”. Lo scrive in un post su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che riferisce di aver inviato una nota ai dirigenti scolastici sulle misure che riguardano la scuola presenti nel dpcm in vigore da domani, mercoledì 21 ottobre.La titolare di viale Trastevere spiega che, previa comunicazione al ministero dell’Istruzione delle situazioni critiche in specifici contesti territoriali, i licei possono adottare “ulteriori forme di flessibilità, anche incrementando il ricorso alla Didattica digitale integrata, modulando ulteriormente gli orari di ingresso e uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, nell’ambito di questa ulteriore modulazione, dispongono che l’ingresso a scuola non avvenga prima delle ore 9.00”.Per quanto concerne l’infanzia, “la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nulla cambia, nella riconosciuta priorità di garantirne l’ordinato svolgimento in presenza dell’attività educativa e didattica, al fine di rispondere a precise motivazioni didattiche e ad una esigenza sociale complessiva”, ha concluso Azzolina. (Rin)