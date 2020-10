Incidenti stradali: scontro auto-automedica per trasporto organi a Milano, quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’automedica impegnata nel trasporto di organi è rimasta coinvolta all’alba in un incidente stradale a Milano. Pochi minuti prima delle 6, il mezzo dell’Areu diretto all’ospedale San Carlo si è scontrato con un’altra macchina in via Alessio Olivieri, zona Forze armate. Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, di cui tre in modo lieve. Ad avere la peggio è stato un sanitario di 63 anni che ha riportato un trauma all’addome e la frattura di una gamba. Per lui è stato necessario il trasporto in codice rosso al Niguarda. Sulla dinamica procede la Polizia locale.(Rem)