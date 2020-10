Polonia: portavoce governo, decisione su ospedale da campo a Varsavia non è improvvisata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di creare un ospedale da campo nello Stadio nazionale di Varsavia non è stata improvvisata. Lo ha detto il portavoce dell'esecutivo della Polonia, Piotr Muller, parlando ai microfoni dell'emittente televisiva "Polsat News". Interrogato sulla possibilità che in Polonia sia deciso un nuovo lockdown, Muller ha risposto che il governo prende decisioni "quando si rendono indispensabili in un dato momento". "Facciamo di tutto perché il numero di respiratori e posti letto sia sufficiente per non introdurre soluzioni così drastiche come quelle della scorsa primavera", ha aggiunto. (segue) (Vap)