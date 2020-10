Roma: Raggi, proseguono lavori demolizione Tangenziale Est, progetto strategico per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di demolizione della Tangenziale Est davanti la stazione Tiburtina e la riqualificazione di quell’area "rappresentano un cantiere strategico per il futuro di Roma. Dopo l’abbattimento del tratto sopraelevato, completato nei mesi scorsi, i lavori proseguono". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "I benefici per chi vive lì e per il quartiere, in termini di riduzione dello smog, sono evidenti. Ora stiamo migliorando la viabilità in questa zona dove stiamo realizzando nuovi marciapiedi, un sistema di smaltimento delle acque piovane e stiamo rinnovando gli impianti di illuminazione e quelli dei semafori - spiega la sindaca -. Il dipartimento Lavori Pubblici sta coordinando le operazioni davanti alla stazione Tiburtina, un’altra area di cantiere molto importante, dopo l’avvio delle lavorazioni tra via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Nei prossimi giorni - continua - inizieranno gli interventi per la creazione del nuovo sistema idraulico con tombini e caditoie. Al via anche le lavorazioni nell’area di sosta per gli autobus che, nel progetto, sarà potenziata rispetto agli stalli attuali. Il nostro obiettivo con questo progetto è aiutare, anche, le attività commerciali della zona riservando maggiore spazio ai pedoni - conclude Raggi - riducendo gli spazi carrabili e potenziando le aree verdi". (Rer)