India: stampa, governo valuta ipotesi di negoziato commerciale con Taiwan (2)

- Recentemente, in vista della Giornata nazionale di Taiwan (10 ottobre), l’ambasciata cinese a Nuova Delhi ha rivolto un messaggio ai media indiani invitandoli ad attenersi alla posizione ufficiale del governo indiano su Taiwan e a non violare il principio di “un’unica Cina”. I media indiani sono stati esortati a non presentare Taiwan come una nazione per evitare di mandare “segnali sbagliati al pubblico”. L’ambasciata cinese ha ribadito che esiste “una sola Cina al mondo”, che il Partito comunista cinese è “l’unico governo legittimo che rappresenta l’intera Cina” e che “Taiwan è una parte inalienabile del territorio cinese”. La polemica, che ha avuto un certo seguito sui social network, è nata in seguito alla pubblicità di uno speciale sulla Giornata nazionale di Taiwan trasmesso dal canale indiano “Wion” e realizzato con la collaborazione dell’ufficio di rappresentanza taiwanese a Nuova Delhi. (Inn)