Energia: Patuanelli, investire risorse Ue per sfida transizione

- Per la “grande sfida” della transizione digitale ed ecologica verso un modello di sviluppo sostenibile “abbiamo risorse importanti che arrivano dall’Europa, che dobbiamo investire e non spendere”. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel suo intervento nel corso di un evento in videoconferenza di Rcs Academy dal tema “Energia e Imprese, Operazione Green Deal”. Si tratta di risorse, ha aggiunto Patuanelli, “che dobbiamo concentrare in poche misure efficaci in aree ad alto impatto”. (Rin)