Auto: Huitema (Acea), per settore conseguenze Covid sono peggiori della crisi finanziaria 2008

- La conseguenze economiche dalla pandemia del coronavirus per il settore automobilistico sono "senza precedenti" e potrebbero durare più a lungo della crisi finanziaria del 2008. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias", Eric-Mark Huitema, direttore generale dell'Associazione dei costruttori europei di automobili (Acea) che rappresenta le 16 maggiori aziende del settore. Nel primo semestre dell'anno è stata registrata una perdita di produzione di 3,6 milioni di veicoli, pari a circa il 20 per cento in meno rispetto al 2019, mentre tra gennaio e settembre le vendite di auto nell'Unione europea sono crollate del 28,8 per cento su base annua scendendo a 7 milioni di unità. Acea prevede, pertanto, un calo della domanda del 21 per cento a livello mondiale ed il direttore generale ha avvertito che questo dato potrebbe ulteriormente peggiorare se non si raggiungerà un accordo sulla Brexit. (segue) (Spm)