Auto: Huitema (Acea), per settore conseguenze Covid sono peggiori della crisi finanziaria 2008 (2)

- A suo avviso, questo scenario porterebbe a perdite commerciali tra l'Ue e il Regno Unito per 110 miliardi di euro entro il 2025. Il settore automobilistico europeo perderà circa 100 mila posti di lavoro nel 2021 a causa del coronavirus. L'importanza strategica del settore automobilistico in Europa è ben testimoniata da numeri inequivocabili: rappresenta, infatti, il 7 per cento Pil del continente e dà lavoro a quasi 14 milioni di persone tra diretti ed indiretti, pari al 6,1 per cento dell'occupazione totale. Secondo Eric-Mark Huitema un'altra grande sfida è legata agli ambiziosi obiettivi climatici della Commissione europea con la riduzione del 55 per cento delle emissioni dei livelli di anidride carbonica (CO2) entro il 2030. "L'industria automobilistica sostiene pienamente l'obiettivo a lungo termine dell'Ue", ha affermato Huitema, aggiungendo, tuttavia, questo richiederà "massicci investimenti aggiuntivi da parte del settore, proprio nel momento in cui è stato scosso dalla crisi del coronavirus" che ha comportato "enormi pressioni". (segue) (Spm)