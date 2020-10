Auto: Huitema (Acea), per settore conseguenze Covid sono peggiori della crisi finanziaria 2008 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale di Acea ritiene che ci dovrebbe essere una "forte attenzione" per aumentare l'adozione delle più recenti tecnologie dei veicoli, sia elettrici che delle più moderne tecnologie di combustione, nell'ambito dei programmi di sostegno governativo", dicendosi "deluso" nel vedere che molti dei piani di rinnovamento "si concentrano esclusivamente sui veicoli elettrici, che rappresentano una piccola ma crescente quota del mercato totale". Secondo Huitema se si vuol fare "il salto finale" verso le auto elettriche "è necessaria una fitta rete di punti di ricarica" (almeno 2,8 milioni) in tutta l'Ue, insieme "a un sostegno finanziario sostenibile nel tempo", in modo che la mobilità a zero emissioni possa diventare un'opzione accessibile e conveniente per tutti i cittadini. (Spm)