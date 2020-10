Covid: Bonetti, preoccupa situazione in Lombardia, evitare chiusura scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupa la situazione che si sta creando in Lombardia, guardiamo ai dati e alle criticità soprattutto a Milano. Esprimo piena solidarietà e collaborazione con il governo regionale". Così il ministro per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, a Rainews24. Servono "interventi mirati per evitare la diffusione del contagio ed evitare la chiusura" che "andrebbe ad ingessare il sistema, creando danni che non possiamo permetterci - ha aggiunto -. Oggi chiudere scuole e attività produttive sarebbe la cosa peggiore, per la Lombardia e per tutti", conclude Bonetti. (Rin)