Imprese: Patuanelli, riproposto piano transizione 4.0, servono certezze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una delle maggiori richieste del mondo imprenditoriale” è quella di “avere certezze, di avere un profilo di regole e di strumenti che non cambiano ogni sei mesi, ma che accompagnano il percorso dell’impresa con garanzia. Per questo abbiamo riproposto il piano transizione 4.0”. Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel suo intervento nel corso di un evento in videoconferenza di Rcs Academy dal tema “Energia e Imprese, Operazione Green Deal”. (Rin)