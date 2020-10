Iran-Ucraina: apertura secondo ciclo di colloqui su abbattimento aereo diretto a Kiev l'8 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha accolto funzionari provenienti dall'Ucraina per un secondo ciclo di colloqui sull'abbattimento di un aereo passeggeri nei pressi dell'aeroporto di Teheran l'8 gennaio. Lo riferisce l'agenzia stampa iraniana "Irna". I colloqui si sono aperti ieri presso il ministero degli Esteri di Teheran e proseguiranno fino a domani. Il primo ciclo di colloqui si è tenuto a Kiev in luglio, quando le autorità ucraine si sono dette "cautamente ottimiste" in merito ai negoziati sulla compensazione per l'accaduto. Solo a giorni dall'accaduto, le autorità iraniane hanno ammesso che la caduta dell'aereo - che ha causato la morte di tutte le 176 persone a bordo - era stata causata dal lancio non voluto di due missili a seguito dell'errata regolazione di un sistema di radar. L'allerta cui erano sottoposte le forze di difesa antiaeree iraniane era dovuta al timore di attacchi da parte Usa dopo che l'Iran stesso aveva colpito postazioni a stelle e strisce in Iraq, e ciò a pochi giorni dall'uccisione del comandante delle Forze al Qods iraniane, Qassem Soleimani, in un raid Usa presso l'aeroporto di Baghdad. (Res)