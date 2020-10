Regno Unito: studio, millenials perdono fiducia nella democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo studio dell'università di Cambridge rivela che i millenials (i nati tra il 1981 e il 1996) che vivono in democrazie di stampo occidentale starebbero perdendo sempre più fiducia nel proprio sistema di governo, e i livelli attuali di fiducia sarebbero di gran lunga inferiori rispetto a quelli mostrati dai loro genitori e nonni alla loro età. Quello che viene definito "il collasso della fiducia nella democrazia" sarebbe particolarmente pronunciato nelle democrazie di stampo anglosassone, prime fra tutte Regno Unito, Stati Uniti e Australia, ma tendenze simili possono essere osservate in America Latina, Africa subsahariana e Europa meridionale. in quasi il 70 per cento degli intervistati, secondo gli autori dello studio, si può desumere uno spiccato declino della fiducia nelle istituzioni democratiche, ma sempre secondo gli autori questo non si tradurrebbe in una maggiore inclinazione verso governi di stampo dittatoriale o autoritario, essendo "semplicemente" il sintomo di una persistente frustrazione derivata dalla percezione che "il sistema non stia lavorando per loro". Le ragioni di tale insoddisfazione generalizzata sono fondamentalmente le profonde diseguaglianze nel livello di reddito e ricchezza, le difficoltà nell'acquisire proprietà, il macigno del debito studentesco (di grande e grandissima importanza rispettivamente in Regno Unito e Stati Uniti) e il crescente ricorso all'aiuto dei propri genitori per fare fronte alle proprie difficoltà economiche fanno sì che "le possibilitá di successo o fallimento nella vita dipendano meno dal lavoro e dallo spirito di iniziativa del singolo, e sempre di più dall'eredità di ricchezza e privilegi". (Rel)