Egitto: il governo discute con l'Ue delle priorità di cooperazione per il 2021-27

- Le priorità nella cooperazione tra Unione Europea ed Egitto nel contesto della ripresa post-Covid: questi gli argomenti al centro di un colloquio tenuto ieri sera in videoconferenza tra i ministri egiziani degli Affari esteri Sameh Shoukry, della Pianificazione, Hala al Saeid, e della Cooperazione internazionale, Rania al Mashat, e il commissario europeo per il Vicinato e l'allargamento, Olivér Várhelyi. La parte egiziana, riferisce un comunicato stampa del ministero degli Esteri del Cairo, ha espresso apprezzamento “per il partenariato economico a lungo termine con l'Ue, che è un importante partner commerciale e la principale fonte di investimenti”. La parte egiziana ha sottolineato l'importanza di avviare una “nuova era” di cooperazione per il 2021-27 basata sullo spirito di un vero partenariato in modo da superare eventuali problemi persistenti che ostacolerebbero la cooperazione allo sviluppo con l'Ue. I ministri egiziani hanno inoltre espresso la volontà e il desiderio dell'Egitto di rafforzare la cooperazione nei settori di interesse comune tra cui agricoltura, irrigazione, miglioramento del clima imprenditoriale, sviluppo economico globale, eliminazione della povertà, energie rinnovabili, economia verde, promozione dell'economia digitale, telecomunicazioni e salute settore. Várhelyi, da parte sua, ha definito “fruttuosa e promettente” la videoconferenza con i ministri egiziani, sottolineando l’importanza di “identificare i settori economici che innescheranno la ripresa dell'economia in Egitto dopo la crisi Covid, in stretta collaborazione con l’Ue”. (Res)