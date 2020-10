Slovenia: Covid, da oggi è in vigore il coprifuoco notturno per contenere i contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore questa sera dalle 21 fino alle 6 del mattino il coprifuoco nel territorio nazionale della Slovenia come misura di contenimento contro i contagi da Covid-19. Secondo quanto annunciato ieri dal ministro dell'Interno, Ales Hojs, a partire da oggi sono vietate anche le cerimonie religiose, comprese le messe, i raduni con più di 6 persone e tutti gli eventi che possono creare assembramento. I cittadini non possono inoltre recarsi in regioni diverse da quella di appartenenza. "In primavera eravamo limitati a livello di comuni, adesso siamo limitati a livello regionale", ha dichiarato Hojs presentando ieri le misure. Nella giornata di ieri sono stati registrati in Slovenia 537 nuovi casi di contagio, con una percentuale di positivi del 20,4 per cento rispetto al numero di test effettuati. (Seb)