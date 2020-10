Slovenia: ministro Esteri Logar nei paesi baltici per "rafforzare relazioni di amicizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Slovenia, Anze Logar, avvia oggi una visita ufficiale nei paesi baltici. Secondo una nota del ministero sloveno degli Esteri, la giornata di oggi lo vede in Estonia, dove incontrerà l'omologo Urmas Reinsalu. Nella giornata di domani Logar si recherà in Lettonia, mentre giovedì sarà in Lituania dove sono previsti incontri con le massime autorità. L'obiettivo principale delle visite è quello di rafforzare le relazioni già improntate all'amicizia che la Slovenia ha con i tre paesi. (Seb)