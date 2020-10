Germania: ministro Finanze Scholz vuole approvare “legge Wirecard” entro fine legislatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, intende far approvare la propria proposta di legge per rafforzare l'integrità del mercato finanziario entro la fine della legislatura, nel 2021. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il provvedimento è noto come “legge Wirecard” dal nome della società tedesca di servizi per la finanza, fallita il 25 giugno scorso dopo essere stata travolta dallo scandalo dei bilanci gonfiati per 1,9 miliardi di euro. Sul caso indagano la procura di Monaco di Baviera e la commissione parlamentare d'inchiesta del Bundestag. Sia il ministero delle Finanze sia l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) sono stati accusati di negligenza nei controlli su Wirecard. Intervistato oggi dal quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, Scholz ha ribadito il proprio impegno per evitare che si ripetano casi come Wirecard, rafforzando il Bafin e riformando il settore della revisione contabile. “Tutti coloro che, insieme a me, hanno chiesto riforme fondamentali, ora possono dimostrare quanto si faccia sul serio”, ha affermato il ministro delle Finanze. La legge per rafforzare l'integrità del mercato finanziario ha lo scopo di attuare le regole più severe contro truffe e falsi in bilancio. Scholz ha elaborato la normativa con il ministro della Giustizia, Christine Lambrecht. “Le regole più severe dovrebbero entrare in vigore in questa legislatura”, ha infine dichiarato il ministro delle Finanze.(Geb)