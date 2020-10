Spagna: Parlamento Ue approva aiuti per 2 milioni di euro ad ex lavoratori cantieristica galiziana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa della Spagna è la prima domanda da esaminare nell'ambito del bilancio Ue 2020 e la settima nel settore della costruzione navale. L'aiuto del Feg coprirà il 60 per cento del costo totale, che ammonta a 3,4 milioni di euro. Il pacchetto mira a fornire agli ex lavoratori orientamento professionale, sostegno nella loro ricerca di lavoro, opportunità di apprendere nuove competenze attraverso la formazione professionale e tutoraggio e orientamento dopo aver trovato un altro lavoro. Il Parlamento ha ricordato che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per aiutare i lavoratori in esubero a causa di importanti cambiamenti nei modelli di commercio mondiale o in seguito a crisi finanziarie ed economiche inattese. Dalla sua creazione nel 2007, il Fondo ha ricevuto 161 richieste. Sono stati richiesti circa 636 milioni di euro per offrire aiuto a più di 151 mila lavoratori e 4.429 giovani che non hanno un impiego, istruzione o formazione. (Beb)