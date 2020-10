Venezuela: sette governi della regione chiedono all'Osa di dare priorità a crisi nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L' Osa celebrerà in forma virtuale la 50ma sessione dell’Assemblea generale il 20 e 21 ottobre. Il tema, riferisce un comunicato dell’organismo panamericano, sarà “affrontare le sfide del Covid-19 nell'emisfero: un approccio collaborativo per affrontare le vulnerabilità e costruire la resilienza in tempi di crisi”. L'Assemblea generale è l’incontro annuale più importante dell’Osa. Nel corso dell’assemblea, a cui partecipano i ministri degli Esteri del continente, vengono prese decisioni che serviranno a orientare le attività e le priorità dell’organismo regionale nel prossimo anno. (Vec)