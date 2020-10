Energia: Patuanelli, Italia deve essere protagonista partita europea su idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è una partita fondamentale a livello europeo, in cui l’Italia non può non essere protagonista: quella dell’idrogeno”. E’ quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel suo intervento nel corso di un evento in videoconferenza di Rcs Academy dal tema “Energia e Imprese, Operazione Green Deal”. “Credo molto nell’idrogeno verde, nella produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, e nella capacità che l’Italia avrà di portare una transizione verso l’utilizzo e il trasporto del vettore idrogeno, con un vantaggio competitivo rispetto agli altri” dal momento che “siamo molto vicini ai Paesi del Nord Africa” e che “abbiamo già un’infrastruttura”, ha aggiunto il ministro. (Rin)