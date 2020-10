Kazakhstan: premier Mamin ordina aumento produzione mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kazakhstan, Askar Mamin, ha ordinato al ministero dell’Industria di aumentare la produzione di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale contro il coronavirus. Lo riporta il sito d’informazione “Kazinform”. Intervenendo all’odierna riunione di governo, Mamin ha sottolineato la necessità per il Kazakhstan di assumere tutte le misure per prepararsi a una seconda ondata di contagi. Il premier kazakho ha anche dato istruzioni al ministero della Sanità perché assicuri l’acquisto e la consegna tempestiva di farmaci e dispositivi medici per l’anno prossimo. Secondo il capo del governo, è cruciale monitorare la disponibilità di farmaci nei punti vendita, nelle cliniche e negli ospedali che accolgono pazienti Covid-19. (Res)