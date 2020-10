Sardegna: giallo all'ospedale di Iglesias: "alt ad attività chirurgica e ambulatoriale", poi la smentita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alt per le attività chirurgiche a ambulatoriali arriva tramite mail e getta nel panico i pazienti, i medici e gli infermieri con i sindacati sul piede di guerra, poi la smentita : "la mail è partita per errore". E' accaduto negli ospedali Santa Barbara e Cto di Iglesias. Il concetto è stato poi ribadito da una nota dell'ufficio stampa in cui si garantisce che "non c'è alcuna disposizione di chiusura delle attività ambulatoriali e chirurgiche. Il neanche tanto appassionante giallo è iniziato ieri pomeriggio con la nota ricevuta dalla direzione del Presidio ospedaliero unico nel quale si specificava che "con decorrenza immediata e fino a nuova comunicazione, le attività chirurgiche e ambulatoriali sono sospese". Un colpo mortale per il presidio ospedaliero di Iglesias e per i pazienti che stava per scatenare la protesta e la mobilitazione dei sindacati. Alla fine, con una nota successiva arrivata in serata e firmata da Luca Giovanni Marini, sostituto direttore medico del Presidio ospedaliero unico Carbonia-Iglesia è arrivata la smentita: "Si comunica – si legge nel documento – che la disposizione inviata in data odierna con oggetto sospensione attività chirurgiche e ambulatoriali, è annullata e priva di effetto in quanto spedita in errata corrige per mero errore materiale". (Rsc)