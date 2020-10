Sardegna: l'appello di Confartigianato, "siate responsabili, nuovo lockdown colpo mortale per tante imprese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siate responsabili come siete stati fino ad ora. Non possiamo permetterci nessun lockdown e nessuna chiusura, neanche parziale o temporanea, delle nostre attività: abbiate buonsenso e siate severi nell'applicazione delle regole". E' accorato il messaggio che Confartigianato Imprese Sardegna, con il Presidente Regionale Antonio Matzutzi e il Segretario Daniele Serra, lancia a tutte le attività produttive isolane, ai loro clienti e ai cittadini, e soprattutto alle Istituzioni che nei prossimi giorni potrebbero essere chiamate a scelte importanti. Infatti, l'impennata di contagi registrata nelle ultime settimane nell'Isola preoccupa le aziende per le ripercussioni che potrebbero impattare negativamente sul sistema sanitario regionale e su quello economico. "Il nostro messaggio è rivolto a tutti – continuano Matzutzi e Serra – soprattutto ai decisori istituzionali e di Governo. Le nostre realtà hanno sofferto pesantemente nei mesi di chiusura totale ma hanno anche investito tante risorse per garantire la massima sicurezza nei propri locali in vista della ripresa delle attività. Per questo motivo è necessario che le autorità di controllo vigilino su assembramenti esterni alle attività produttive e commerciali che, purtroppo, sono da tempo registrano numerose criticità". (segue) (Rsc)