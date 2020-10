Sardegna: l'appello di Confartigianato, "siate responsabili, nuovo lockdown colpo mortale per tante imprese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una malaugurata serrata in questi mesi pre natalizi, costerebbe troppo a tutta la Sardegna – continuano - novembre e dicembre, infatti, sono mesi chiave per l'economia sarda e non possiamo permetterci passi falsi". "Le aziende artigiane sarde – rimarcano - hanno subìto, mediamente, durante il lockdown un calo del fatturato del 60 per cento ma in caso di nuova serrata l'asticella si alzerà ulteriormente. Per un'impresa su tre questo si tradurrà in un colpo da ko. Bisogna evitare a tutti i costi un nuovo stop alle attività produttive e potenziare al contrario le altre limitazioni capaci di abbassare la curva". (Rsc)