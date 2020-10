Cultura: dal 29 ottobre al 25 novembre torna alla Galleria Civica di Monza "LetterArte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via giovedì 29 ottobre la quindicesima edizione di "LetterArte", la rassegna delle associazioni artistiche monzesi, allestita presso la Galleria Civica di Monza in via Camperio. Nata nel 2006 sotto l'egida del "G.a.a.m.", in collaborazione con il Comune di Monza, "LetterArte" offre alle associazioni artistiche cittadine la possibilità di mostrare al pubblico le migliori creazioni dei soci. Fino al 25 novembre, ogni settimana, gli artisti monzesi esporranno le loro opere. In calendario anche alcuni incontri che arricchiranno la rassegna offrendo interessanti opportunità di approfondimento. Per il secondo anno una giuria di esperti selezionerà i migliori artisti di ogni associazione che avranno, quindi, la possibilità di esporre in una mostra collettiva che sarà allestita nel 2021. "LetterArte si conferma un importante spazio a disposizione di tutte le associazioni artistiche della città per far conoscere il loro lavoro, la loro creatività, le loro capacità e i loro progetti - spiega l'assessore alla Cultura Massimiliano Longo -. In questo anno così difficile e, per molti aspetti, drammatico abbiamo scelto un tema che è anche un auspicio: 'l'Italia si riaccende'. Un segnale di speranza e di fiducia verso il futuro perché è possibile ripartire anche con l'arte e la partecipazione dell'intera comunità alla vita culturale della città". (com)