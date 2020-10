Legge Bilancio: Lepri (Pd), nella manovra 2021 prima i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Stefano Lepri, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera, in una nota dichiara: "La Legge di Bilancio stanzia per il 2021 sette miliardi di euro in più per i giovani e le nuove generazioni. Parte l'assegno unico per i figli, così sarà più facile diventare genitori e metter su famiglia. Ci sono incentivi per le assunzioni degli under 35. Più fondi per la scuola. E il servizio civile con risorse triplicate". Secondo l'esponente dem "nel nostro Paese oggi c'è, irrisolta, una grande questione generazionale e generativa. Dopo decenni con altre priorità, finalmente l'Italia comincia a guardare al futuro. Con i fatti, non con le promesse", conclude. (Com)