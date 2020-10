Indonesia: disavanzo scambi agricoli di 2,81 miliardi di dollari tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia ha accumulato un disavanzo di 2,81 miliardi di dollari nell’interscambio di prodotti agricoli tra gennaio e agosto di quest’anno. Nel periodo in esame, il Paese del Sud-est asiatico ha esportato prodotti agricoli per 2,4 miliardi di dollari, e ne ha importati per 5,21 miliardi di dollari, secondo i dati ufficiali pubblicati dal ministero del Commercio indonesiano. Il direttore generale del dipartimento ministeriale per lo sviluppo delle esportazioni nazionali, Kasan Muhri, ha dichiarato che molti dei prodotti agricoli esportati dall’Indonesia sono assorbiti da grandi paesi come la Cina. Il funzionario ha ammesso però che il paese non ha ancora valorizzato appieno il potenziale di esportazione di prodotti come frutti del drago, nidi di rondine e banane. La Cina è la prima destinazione delle esportazioni agricole indonesiane, ma anche il principale paese d’origine delle importazioni di Giacarta: tra gennaio e agosto scorsi l’Indonesia ha acquistato dalla Cina prodotti agricoli per 471 milioni di dollari. L’agricoltura è uno dei settori dell’economia indonesiana che ha conseguito una crescita nonostante la pandemia di coronavirus: le esportazioni agricole indonesiane hanno registrato aumenti significativi tra gennaio e agosto scorsi, in un contesto segnato invece da una generica contrazione del commercio estero: nei primi tre trimestri del 2020 il commercio estero del Paese è ammontato a 220,9 miliardi di dollari, in calo del 12,04 per cento su base annua. (segue) (Fim)