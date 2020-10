Usa: microfoni spenti nel secondo dibattito Trump-Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo ed ultimo dibattito presidenziale tra Donald Trump e il suo sfidante democratico, Joe Biden, includerà un pulsante tramite il quale il moderatore potrà spegnere il microfono di uno dei due candidati, per impedire loro di interrompere l’interlocutore. Lo riferisce la stampa Usa, ricordando il caotico primo dibattito dello scorso 29 settembre, segnato da continue interruzioni e sovrapposizioni. La campagna del presidente uscente, Donald Trump, che ha chiesto di focalizzare il dibattito sul tema della politica estera, ha già obiettato alle nuove modifiche, ma ha precisato che Trump è deciso a prendere parte all’evento in programma nella serata di giovedì, 22 ottobre. “Il presidente Trump è deciso a dibattere con Joe Biden, a dispetto dei cambiamenti al regolamento apportati all’ultimo minuto dalla partigiana commissione per i dibattiti presidenziali nel tentativo di fornire un vantaggio al suo candidato preferito”, ha dichiarato il manager della campagna di Trump, Bill Stepien. Il dibattito sarà la seconda ed ultima occasione per gli elettori di vedere Trump e Biden a confronto sul medesimo palcoscenico, prima delle elezioni in programma il prossimo 3 novembre. (Nys)