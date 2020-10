Nagorno-Karabakh: Russia pronta a organizzare colloqui fra leader di Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia prova nuovamente a mediare in solitaria fra Armenia e Azerbaigian per risolvere il conflitto del Nagorno-Karabakh. Stando ad alcune fonti di Mosca, infatti, il Cremlino sarebbe in procinto di organizzare dei colloqui diretti fra il premier Nikol Pashinyan e il presidente Ilham Aliyev a Mosca. I due leader avrebbero già confermato la loro disponibilità a partecipare ai colloqui a Mosca, dopo quelli tenuti lo scorso 10 ottobre a livello di ministri degli Esteri. Il cessate il fuoco emerso dalle oltre dieci ore di negoziati ha avuto durata breve, appena 12 ore, ma è stato sicuramente un primo passo cui è seguita la seconda tregua, questa volta mediata dalla Francia, il 17 ottobre. È chiaro che coinvolgere direttamente Pashinyan ed Aliyev alzerebbe il livello del negoziato e vincolerebbe i due leader a rispettare le decisioni prese, sempre ovviamente che i colloqui vadano a buon fine. (segue) (Rum)