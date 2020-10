Nagorno-Karabakh: Russia pronta a organizzare colloqui fra leader di Armenia e Azerbaigian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mosca si tratta di una nuova opportunità di riaffermare il suo ruolo di principale mediatore nel conflitto del Nagorno-Karabakh, oltre a estromettere la Turchia. Il presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha più volte espresso l’interesse di Ankara a partecipare a un nuovo formato negoziale, che veda sostanzialmente schierati i due paesi in conflitto, Armenia e Azerbaigian, e le due potenze garanti, Russia e per l’appunto Turchia. Il protrarsi di questa nuova escalation del conflitto, iniziata lo scorso 27 settembre, mina il ruolo di Mosca e favorisce quello di Ankara, un fatto che ha spinto sinora l’Azerbaigian a proseguire l’offensiva e la riconquista di territori nella regione contesa. A ciò si aggiunga anche il difficile dialogo fra Russia e Armenia: se i due paesi rimangono stretti alleati, fra Putin e Pashinyan non si è mai accesa la scintilla, e questo è un ulteriore fattore a favore di Baku e Ankara. Per questo motivo, Mosca è ovviamente interessata a fermare le ostilità al fine di privare la Turchia dell'opportunità di proseguire i suoi tentativi di entrare attivamente nella sfera di influenza russa. (segue) (Rum)