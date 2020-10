Nagorno-Karabakh: Russia pronta a organizzare colloqui fra leader di Armenia e Azerbaigian (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto nella notte, nonostante sia in vigore il cessate il fuoco concordato per consentire al Comitato internazionale della Croce rossa di recuperare i corpi delle vittime degli scontri e i feriti rimasti sul campo di battaglia, ci sono stati intensi combattimenti lungo il fronte sud della linea di contatto, stando a quanto riferito dalle autorità dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. "Di notte, la situazione sulla linea di contatto è rimasta relativamente stabile. I combattimenti a colpi di artiglieria sono proseguiti in alcune zone. I combattimenti sono stati particolarmente intensi lungo il fronte meridionale", si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell'esercito dell’autoproclamata repubblica. (Rum)