Autostrade: via libera di Cdp all’offerta per l’88 per cento di Atlantia

- Il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell'amministratore delegato, Fabrizio Palermo, ha dato il via libera a procedere alla presentazione di un’offerta per l’acquisizione dell’88,06 per cento di Autostrade per l’Italia detenuto da Atlantia: Cdp Equity, società per azioni del gruppo, presenterà la proposta insieme a Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets. “L’operazione prevede anche la sottoscrizione di un term sheet volto a disciplinare i principali termini e condizioni e gli assetti di governance di una società di nuova costituzione partecipata da Cdp Equity quale primo azionista, Blackstone e Macquarie, che sarà utilizzata per la realizzazione dell’investimento”, spiega una nota di Cdp. Gli offerenti proporranno ad Atlantia la firma di un protocollo d’intesa tra tutte le parti coinvolte entro il 28 ottobre, per disciplinare in dettaglio i principali termini e condizioni dell’operazione. (segue) (Rin)