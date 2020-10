Autostrade: via libera di Cdp all’offerta per l’88 per cento di Atlantia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla data della firma del memorandum scatterà un periodo di circa dieci settimane durante il quale Cdp Equity, Blackstone e Macquarie effettueranno la due diligence. A conclusione della fase di accertamento potrà essere ultimata in tempi rapidi l’offerta finale per l’acquisto della partecipazione in Aspi. “Al riguardo, nell’ottica di continuare proficuamente le discussioni tra le parti, nell’offerta è stata, tra l’altro, rappresentata l’aspettativa degli offerenti che il consiglio di amministrazione di Atlantia rinvii l’assemblea per la scissione già convocata per il 30 ottobre, che sottende un’operazione diversa da quella prospettata”, si legge nel comunicato. “La struttura di investimento definita da Cdp, Blackstone e Macquarie consente inoltre l’ingresso di altri investitori istituzionali, in particolare italiani”, precisa ancora la nota. L’acquisizione di Alitalia è un’operazione da 8,5-9 miliardi di euro. Con il riassetto societario Cdp dovrebbe ottenere il 40 per cento delle azioni e i soci esteri la maggioranza relativa. (Rin)