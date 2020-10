Germania: ex presidente polacco Walesa, ai tedeschi compito di rimuovere divisioni in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia ha svolto “il ruolo più importante nel rimuovere le divisioni e le barriere che si frapponevano allo sviluppo del mondo e dell'Europa, ma ora non è più in grado”. Tale compito “spetta ora ai tedeschi: pertanto, vorrei convincervi ad agire”. È quanto affermato da Lech Walesa, leader del sindacato polacco Solidarnosc dal 1980 al 1990 e presidente della Polonia da allora al 1995. Improvvisando un discorso presso il museo di storia e tecnica di Peenemuende in Meclemburgo-Pomerania anteriore nella serata di ieri 19 ottobre, Walesa ha dichiarato che “populisti e demagoghi stanno distruggendo l'idea di Europa unita, soltanto perché l'Europa manca di guida”. L'ex presidente polacco ha, quindi, evidenziato: “Da 20 anni, cerco di convincere la Germania ad assumere questo ruolo di guida. Non ci vuole molto”. Secondo Walesa, “la Germania dovrebbe proporre una soluzione insieme a Italia e Francia”. In tale prospettiva, vi sono “due concetti”. In primo luogo, “rinnovare le strutture dell'Europa attuale”. La situazione è, infatti, cambiata e “le strutture devono essere adattate”. Se ciò non funziona, per Walesa sarà necessario trovare un'altra soluzione. Agli Stati membri che lo desiderano, “dovrebbe essere consentito di distruggere le strutture” dell'Ue. L'ex leader di Solidarnosc ha quindi evidenziato che, “cinque minuti dopo, a nome dell'Unione europea, si propone quanto segue: tutti possono rientrare nell'Ue, compresi coloro che l'hanno distrutta”. (segue) (Geb)