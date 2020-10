Germania: ex presidente polacco Walesa, ai tedeschi compito di rimuovere divisioni in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, gli Stati che desiderano aderire, devono trovare “due avvisi sulla porta di ingresso”. Il primo recita: “Ti diamo un caloroso benvenuto nella nuova Unione europea, ecco i tuoi dieci diritti”. Il secondo avviso è: “Ti diamo un caloroso benvenuto nella nuova Unione europea, qui sono i tuoi dieci doveri”. Secondo Walesa, “diritti e doveri” della nuova adesione all'Ue dovrebbero essere formulati in modo tale che “situazioni stupide come il presente” non possano verificarsi. Walesa ha poi dichiarato che ora è “dovere” dei tedeschi portare fuori l'Ue dalla situazione attuale. “Preferirei che lo facesse la Polonia, ma non è in grado”, ha osservato l'ex leader di Solidarnosc. A ogni modo, ha concluso Walesa, se la Germania non può adempiere a tale compito, deve “lasciare le sue grandi opportunità alla Polonia, che già sa cosa farne”. (Geb)