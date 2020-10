Nagorno-Karabakh: la Russia è pronta a organizzare colloqui fra Armenia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia prova nuovamente a mediare in solitaria fra Armenia e Azerbaigian per risolvere il conflitto del Nagorno-Karabakh. Stando ad alcune fonti di Mosca, infatti, il Cremlino sarebbe in procinto di organizzare dei colloqui diretti fra il premier Nikol Pashinyan e il presidente Ilham Aliyev a Mosca. I due leader avrebbero già confermato la loro disponibilità a partecipare ai colloqui a Mosca, dopo quelli tenuti lo scorso 10 ottobre a livello di ministri degli Esteri. Il cessate il fuoco emerso dalle oltre dieci ore di negoziati ha avuto durata breve, appena 12 ore, ma è stato sicuramente un primo passo cui è seguita la seconda tregua, questa volta mediata dalla Francia, il 17 ottobre. È chiaro che coinvolgere direttamente Pashinyan ed Aliyev alzerebbe il livello del negoziato e vincolerebbe i due leader a rispettare le decisioni prese, sempre ovviamente che i colloqui vadano a buon fine.Per Mosca si tratta di una nuova opportunità di riaffermare il suo ruolo di principale mediatore nel conflitto del Nagorno-Karabakh, oltre a estromettere la Turchia. Il presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha più volte espresso l’interesse di Ankara a partecipare a un nuovo formato negoziale, che veda sostanzialmente schierati i due paesi in conflitto, Armenia e Azerbaigian, e le due potenze garanti, Russia e per l’appunto Turchia. Il protrarsi di questa nuova escalation del conflitto, iniziata lo scorso 27 settembre, mina il ruolo di Mosca e favorisce quello di Ankara, un fatto che ha spinto sinora l’Azerbaigian a proseguire l’offensiva e la riconquista di territori nella regione contesa. A ciò si aggiunga anche il difficile dialogo fra Russia e Armenia: se i due paesi rimangono stretti alleati, fra Putin e Pashinyan non si è mai accesa la scintilla, e questo è un ulteriore fattore a favore di Baku e Ankara. Per questo motivo, Mosca è ovviamente interessata a fermare le ostilità al fine di privare la Turchia dell'opportunità di proseguire i suoi tentativi di entrare attivamente nella sfera di influenza russa.Intanto nella notte, nonostante sia in vigore il cessate il fuoco concordato per consentire al Comitato internazionale della Croce rossa di recuperare i corpi delle vittime degli scontri e i feriti rimasti sul campo di battaglia, ci sono stati intensi combattimenti lungo il fronte sud della linea di contatto, stando a quanto riferito dalle autorità dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. "Di notte, la situazione sulla linea di contatto è rimasta relativamente stabile. I combattimenti a colpi di artiglieria sono proseguiti in alcune zone. I combattimenti sono stati particolarmente intensi lungo il fronte meridionale", si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell'esercito dell’autoproclamata repubblica. (Rum)