Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, martedì 20 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni Legalità, II e V. Odg: Approfondimento sullo stato del progetto nei locali di proprietà comunale (2° lotto) del complesso carcerario "le nuove". Audizione ing. Claudio LambertiOre 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e I. Odg: mozione "Efficientamento del sistema del verde della città".REGIONEore 9:30 e 13:30, Aula, seduta del Consiglio regionale.ore 9.30 Settimo Torinese, via Daniele 16, il presidente Cirio partecipa all'inaugurazione del nuovo punto produttivo Lavazza.ore 10,30 Torino, l’assessore Gabusi partecipa all’Assemblea pubblica ANCEore 11,15 Torino l’assessore Gabusi interviene alla Settimana europea della Sicurezza “Comunicazione in tempi di crisi e di emergenza”ore 14.30 Torino, Murazzi del Po, il presidente Cirio porta il saluto al convegno "La Movida tra Socialità e Sicurezza". (Rpi)