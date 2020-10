Ue: presidente Bundesbank Weidmann critica debito comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha criticato come comunitarizzazione del disavanzo degli Stati membri dell'Ue l'emissione di titoli del debito da parte della Commissione europea per il finanziamento del Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus, che ha una dotazione di 750 miliardi di euro. Inoltre, Weidmann ha respinto l'ipotesi di rendere permanente questo strumento. La proposta era stata avanzata dalla presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Le Monde” nella giornata di ieri, 19 ottobre. Come affermato da Weidmann durante un discorso che ha tenuto in videoconferenza all'Università di Harvard negli Stati Uniti, “ciò che preoccupa è l'indebitamento su larga scala a livello di Ue”. Secondo il presidente della Bundesbank, l'emissione di titoli di debito da parte della Commissione europea “dovrebbe rimanere una misura anticrisi una tantum”, poiché la comunitarizzazione del disavanzo “in maniera permanente non si adatta al quadro istituzionale dell'Ue”. (segue) (Geb)