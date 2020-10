Ue: presidente Bundesbank Weidmann critica debito comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, secondo Weidmann, è poi importante che gli Stati riducano i deficit derivanti dall'aumento della spesa pubblica attuato per far fronte alla crisi. Le misure di sostegno all'economia, devono dunque essere “soltanto temporanee”. Per il presidente della Bundesbank, “ciò è tanto più importante in considerazione di tre necessità fondamentali per il futuro”. In primo luogo, una “crescita sostenibile promuovendo l'istruzione, la trasformazione digitale e la transizione verso un'economia rispettosa del clima”. Secondariamente, occorre “sostenere gli oneri finanziari delle società che invecchiano”. Infine, ha affermato Weidmannn, i governi devono “ripristinare le loro capacità fiscali in modo da poter superare la prossima crisi”. (Geb)